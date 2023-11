Ranking ATP 13 novembre 2023 | Jannik Sinner resta quarto | Casper Ruud fuori dalla top ten

Finals 2023, buona la prima per Novak Djokovic, grazie alla vittoria nel secondo incontro del Girone verde, finirà l'anno al primo posto nelmondialeper l'ottava volta. Nole, l'inossidabile, ha vinto ma non "strapazzato" il suo avversario, il danese Holger Rune per 7 - 6 (7 - 4), 6 - 7 (1 - 7), 6 - 3 dopo tre ore e quattro ...

Jannik Sinner, cinque anni con 12 date “storiche” della sua escalation nel ranking ATP: dal n.1592 il 12-02.2018 a n.4 il 2-10-2023 Ubitennis

ATP Finals 2023, buona la prima per Novak Djokovic, grazie alla vittoria nel secondo incontro del Girone verde, finirà l'anno al primo posto nel ranking mondiale Atp per l'ottava volta. Nole, ...Il belgradese supererà anche le 400 settimane in vetta al ranking – con la settimana in corso tocca quota ... Con il primo trionfo a Wimbledon arriva per la prima volta ad occupare il trono ATP, e con ...