Rai 2 | Sinner e Djokovic scalzano la Marcuzzi | salta anche Infante

(Di lunedì 13 novembre 2023)- ATP Finals 2023 E’ ufficialmente scattata l’attesa settimana dedicata alle ATP Finals 2023 di Torino, il prestigioso torneo di tennis riservato ai migliori 8 giocatori al mondo, che Rai 2 trasmette con una partita al giorno. Il tabellone vuole che domani sera – martedì 14 novembre – vada in scena una delle sfide più attese, alle quali è costretta a cedere il passo Alessiacon il suo Boomerissima. Alle 21 di domani, i riflettori del Pala Alpitour di Torino si accendono sul big match tra Jannike Novak, che si presentano all’appuntamento dopo le vittorie all’esordio (l’italiano si è imposto con un doppio 6-4 su Tsitsipas; il serbo ha avuto la meglio 7-6, 6-7 e 6-3 nella maratona con Rune). Diretta su Rai 2, con la conduzione dello studio in loco affidata a Paolo Canè e Rita Grande, ...

