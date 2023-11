Ragazzino di 13anni morto suicida a Palermo | “indagini su bullismo per il suo orientamento sessuale”

Leggi su tpi

(Di lunedì 13 novembre 2023) Un bambino di soli 13 anni è. Ilsi è tolto la vita nella sua casa dove abitava con i genitori che lo scorso sabato sera, quando è accaduta la tragedia, erano usciti. Sono stati loro a fare la tragica scoperta, trovandolo impiccato. Si sospetta che il ragazzo fosse vittima dei bulli che in più occasioni lo avevano deriso. Scrivono i quotidiani locali, il bambino sarebbe stato oggetto diper via del suo. La Procura dei minori diha aperto un’inchiesta per istigazione al suicidio. Il ragazzo di 13 annifrequentava la scuola media Vittorio Emanuele Orlando di viale Strasburgo, che ha sospeso ogni attività per ...