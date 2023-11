Radiofreccia trasmetterà in diretta il concerto dei The Darkness all’Alcatraz di Milano

Leggi su lopinionista

(Di lunedì 13 novembre 2023) ROMA – Martedì 14 novembre, a partire dalle 21,inildei Thein radio e in televisione al 258 del digitale terrestre. La rock band inglese è in Italia per celebrare i 20 anni dal grande album di debutto “Permission To Land” con tre concerti e martedì 14 novembre salire sul palco dell’Alcatraz di. Già sold out gli show di lunedì 13 a Roma e quello di mercoledì 15 a Nonantola (Modena). Pubblicato il 7 luglio del 2003, “Permission To Land” è l’album di debutto che ha subito spalancato aile porte del successo. Grazie al suo rock a tinte glam, la band di Justin Hawkins ha saputo immediatamente prendere d’assalto le classifiche britanniche centrando il primo posto ed entrando nella Top 40 di quelle ...