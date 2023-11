(Di lunedì 13 novembre 2023) Roma, 13 nov. (Adnkronos) - Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha convocato ildi Difesa, al Palazzo del Quirinale, per20 novembre 2023 alle ore 17. L'ordine del giorno prevede un'informativa aggiornata sui conflitti in, in Israele e nella Striscia di Gaza; sulle altre principali aree di crisi; sullainterna ed esterna e sugli interessi globali del Paese. Inoltre, ilaffronterà il tema dell'evoluzione degli scenari globali, l'architettura die lanazionale dei nuovi domini emergenti: cibernetico, spaziale, sottomarino e cognitivo.

Dimentica quel che succede ine nel Medio Oriente e si occupa degli affitti brevi". Certo, ... "Con il premierato si vuole diminuire il peso ed il prestigio del", tuona all'unisono ...

**Quirinale: Ucraina, Mo, governance sicurezza, lunedì 20 Consiglio supremo Difesa** La Ragione

Guerre in Ucraina e a Gaza: Mattarella convoca il Consiglio Supremo di Difesa - L'Unione Sarda.it L'Unione Sarda.it

al Palazzo del Quirinale, per lunedì 20 novembre 2023 alle ore 17. L'ordine del giorno prevede un'informativa aggiornata sui conflitti in Ucraina, in Israele e nella Striscia di Gaza; sulle altre ...Il Presidente Mattarella convoca il Consiglio Supremo di Difesa per discutere sui conflitti, sulla sicurezza interna ed esterna e sugli interessi globali del Paese. Si affronterà anche l'evoluzione de ...