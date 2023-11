Questo video non mostra un tunnel di Hamas sotto l’ospedale al-Shifa di Gaza

Leggi su facta.news

(Di lunedì 13 novembre 2023) Il 12 novembre 2023 l’ex parlamentare, ex presidente del consiglio di amministrazione di Enel e editorialista Chicco Testa ha pubblicato su X un(ora non più disponibile) dove vieneto quello che sembra essere un bunker sotterraneo pieno di munizioni e scorte militari, come indumenti, caschi, munizioni e armi. Secondo Testa si tratterebbe del «l’ ospedale» di. Lo stesso contenuto è stato pubblicato da altri utenti su Facebook. Il riferimento è alla presenza, secondo l’esercito israeliano, del comando centrale del gruppo palestineseal-di, i cui medici da giorni denunciano la mancanza di elettricità e scorte mediche a causa degli incessamenti ...