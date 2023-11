Critica anche la situazione scolastica: 6 scuole su 10hanno impianti sportivi. Incontesto, il Pnrr destina 1 miliardo per le infrastrutture sportive, di cui 700 milioni rivolti alla ...

Questo non è un ospedale oncologico bombardato a Gaza Facta

I porti australiani chiudono a causa di un attacco informatico WIRED Italia

L'esperimento di Liberi tutti! non ha portato i risultati sperati da Rai 2 e il nuovo programma di Bianca Guaccero dedicato al mondo delle escape room è stato chiuso in anticipo. Come occupare lo slot ...Nessuna preoccupazione per le famiglie che non passano subito al mercato libero. Non sono previste sanzioni o interruzioni del sevizio.