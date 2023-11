Quella follia irrazionale che porta all’infanticidio

Leggi su nicolaporro

(Di lunedì 13 novembre 2023) Il cannibalismo consiste nell’uccidere e consumare uno conspecifico o parti di esso. Questo fenomeno, oggetto di numerosi studi, nel mondo animale è stato descritto in quasi tutti i cladi. Tra i casi di cannibalismo vi rientra anche l’infanticidio, una variante strettamente correlata e che consiste nell’uccisione dei piccoli della stessa specie, un fenomeno molto comune nei mammiferi e in alcuni uccelli. Le cause possono essere l’incertezza del maschio sulla sua paternità dei piccoli, oppure perché ha appena sconfitto il maschio dominante e senza alcuna intenzione di prendersi cura dei piccoli di quest’ultimo. L’infanticidio tra i mammiferi, lo si ritrova nelle specie sociali, come primati e carnivori, ma non di rado anche in specie solitarie. La selezione sessuale è l’ipotesi che sta alla base del perché si uccidano i cuccioli, ossia migliorare le opportunità di dar vita ad una ...