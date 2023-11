“Quarta Repubblica” | le anticipazioni della puntata di oggi 13 novembre

Leggi su 361magazine

(Di lunedì 13 novembre 2023) : il conflitto in Medio Oriente, immigrazione e giustizia Questa sera, lunedì 12, torna l’appuntamento con ““, il talk show dedicato all’attualità politica ed economica condotto ogni lunedì in prima serata da Nicola Porro su Retequattro, a partire dalle 21.30. Al centroil conflitto in Medio Oriente. Un viaggio nell’Università italiane racconterà la saldatura tra il mondo accademico e associazioni palestinesi vicine ad Hamas. Si ritornerà a parlare di immigrazione e giustizia, dopo l’accordo tra Italia e Albania, e di attualità con la manifestazione in piazza contro il governo Meloni delle opposizioni. Leggi anche: Israele-Gaza, Netanyahu: “non cambiamo idea sulla necessità di proteggerci” Parteciperanno al dibattito – fra gli altri – Paolo Mieli, Angelo ...