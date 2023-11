Quanto costerà al Napoli l’esonero di Garcia? C’è una clausola

Leggi su quifinanza

(Di lunedì 13 novembre 2023) L’ultima gara di Rudisulla panchina delpotrebbe essere stata quella di domenica 12 novembre 2023 al Maradona, con la sconfitta per 1-0 contro l’Empoli che potrebbe essere costata definitivamente la panchina al tecnico francese. Il condizionale è d’obbligo perché ancora una scelta ufficiale da parte della società non è arrivata, ma è certo che il presidente Aurelio De Laurentiis ha esaurito la pazienza e per l’allenatore transalpino l’esperienza partenopea sia arrivata ai titoli di coda. Una pioggia di fischi al Maradona mentre susi abbatteva il maltempo, con i tifosi scontenti dell’operato del mister chiamato a prendere le redini di una squadra reduce da un campionato esaltante con tanto di scudetto e orfano del suo condottiero Luciano Spalletti, divenuto commissario tecnico della Nazionale. Le premesse non ...