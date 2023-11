Qualificazione Europei di Basket Femminile | Italia cuore e carattere | battuta la Germania

Leggi su ilfaroonline

(Di lunedì 13 novembre 2023) Amburgo – Le Azzurre della Pallacanestro Tricolore conquistano la seconda vittoria per il Torneo diverso gli Women’s Euro2025. Ad Amburgo l’di Coach Capobianco ha superato 53-70 laalla fine di un incontro giocato con determinazione e coraggio. E’ arrivata allora la dodicesima vittoria consecutiva, ottenuta su una squadra che solo tre giorni fa aveva segnato 85 punti con la Repubblica Ceca. Il racconto della gara, le interviste e il tabellino (fip.it) La miglior marcatrice Azzurra è stata Matilde Villa con 17 punti, nuovo career high ritoccato a soli 3 giorni dai 10 realizzati a Vigevano. In doppia cifra anche Cecilia Zandalasini (16), Martina Fassina (10) e Sara Madera (13). Esordio in Nazionale per Sierra Campisano. Nell’altra partita del girone H la Grecia ha superato 75-66 la ...