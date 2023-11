Quale partita delle ATP Finals vedere oggi in chiaro su Supertennis | programma 13 novembre

Leggi su oasport

(Di lunedì 13 novembre 2023) Dopo una giornata inaugurale a dir poco scoppiettante, con la netta affermazione di Jannik Sinner davanti al pubblico italiano su Stefanos Tsitsipas e la spettacolare battaglia vinta da Novak Djokovic contro Holger Rune, proseguono quest’le ATP2023 con le prime partite del Gruppo Rosso al Pala Alpitour di Torino. In campo dunque nel torneo di singolare durante la sessione pomeridiana lo spagnolo Carlos Alcaraz, testa di serie numero 2, contro il tedesco Alexander Zverev, due volte vincitore di questa manifestazione. In serata andrà poi in scena l’atteso derby russo tra Daniil Medvedev e Andrey Rublev, tra i giocatori più in formaultime settimane nella stagione europea indoor. Sarà proprio questo l’unico match di giornata trasmesso indain differita quando sarà ...