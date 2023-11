Pronostico Jannik Sinner – Novak Djokovic | ATP finals Torino 14 novembre 2023

(Di lunedì 13 novembre 2023) Avendo sconfitto Holger Rune,è sicuro di chiudere l’anno da numero uno del mondo. Un traguardo molto importante per lui che a fine incontro tra le altre cose ha dichiarato: “Ora tutto quello che arriva è un bonus”. Batterein questo momento però non sarà facile anche per colui che è InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici

... in un'intervista rilasciata al quotidiano Il Corriere della Sera,Sinner aveva parlato ...hanno esordito con una vittoria - Sinner in due set e Djokovic in tre - e rispettato ilnel ...

Sinner-Tsitsipas, quote e pronostico: Jannik favorito a Torino La Gazzetta dello Sport

ATP finals Torino 2023: Pronostico Jannik Sinner – Novak Djokovic Infobetting

La prima giornata delle ATP Finals 2023 è andata in archivio al Pala Alpitour di Torino senza grandi sorprese nel Gruppo Verde, con Novak Djokovic e Jannik Sinner che hanno confermato i pronostici del ...Entrambi hanno esordito con una vittoria - Sinner in due set e Djokovic in tre - e rispettato il pronostico nel Day 1 del Torneo dei ... questa sera può vincere contro di lui e chiunque altro. Jannik ...