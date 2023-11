Primer capelli | il gesto che fa la differenza | tra la maschera e il phon

Leggi su amica

(Di lunedì 13 novembre 2023) Tra il trucco e l’hairstyling esiste un’affinità elettiva: così, come un make up a regola d’arte parte sempre da unviso, anche l’acconciatura, per essere perfetta, non può prescindere da un. Attenzione, però, perché i prodotti pre-stylingsi sono evoluti. L’Hairnon è, infatti, un semplice spray termoprotettore perché risponde alle diverse esigenze di chi, con un unico prodotto, mira a ottenere un risultato perfetto anche a casa. Per questo, di solito, incorpora un pool di attivi davvero potenti.: cos’è e a cosa serve Ilè, dunque, quel prodotto che prepara la chioma ...