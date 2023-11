Prima gioia per il Lione Grosso | il Marsiglia di Gattuso beffato a Lens

(Di lunedì 13 novembre 2023) RENNES (FRANCIA) - Dopo la paura per i fatti die il ritorno in panchina, Fabiopuò finalmente festeggiare lavittoria stagionale del suoche nella 12ª giornata di Ligue ...

RENNES (FRANCIA) - Dopo la paura per i fatti di Marsiglia e il ritorno in panchina, Fabio Grosso può finalmente festeggiare lavittoria stagionale del suo Lione che nella 12ª giornata di Ligue ha superato 1 - 0 il Rennes in trasferta, sfruttando al meglio la quasi immediata superiorità numerica (al 5' espulso Guela Doué,...

Pagelle - Giroud fa e disfa. Reijnders prima gioia. Incubo Musah Milan News

Le pagelle di Dragusin: prima gioia in A e gol vittoria con un inserimento da attaccante TUTTO mercato WEB

Prima sconfitta esterna per la Pallacanestro Viola. Non riesce l’impresa all’overtime ai reggini che vanno vicinissimi al colpaccio esterno al Palapadua di Ragusa contro una formazione forte, ...Due attacchi consecutivi finiti all'ultimo secondo, primi punti della Vuelle con un super canestro di Mazzola. Bene Daum che si fa spazio dal post e realizza col gancio. Rilascio perfetto per Bamforth ...