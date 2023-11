L'infortunio riscontrato al Via del Mare di Lecce è un vero e proprio guaio per Rafael. L'attaccante del Milan ha riscontrato una lesione muscolare di primo grado del bicipite ...del...

Portogallo, Leao escluso dai convocati. Con lui anche Pepe e Semedo ItaSportPress

Milan, il Portogallo convoca Rafa Leao: ecco la lista Pianeta Milan

Per questo motivo, inoltre, non potrà rispondere alla chiamata del Portogallo che ha deciso di escluderlo dall ... È ancora mistero invece se qualcuno prenderà il posto di Leao.Il Milan ha deciso di aprire “Casa Milan” anche a Dubai per rafforzare il suo impegno negli Emirati Arabi: ecco il comunicato. Il club rossonero ha ufficializzato l’apertura di “Casa… Leggi ...