Ponte Messina | Bonelli | ' Pichetto visir del faraone Salvini'

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 13 novembre 2023) Roma, 13 nov. (Adnkronos) - “Le parole del MinistroFratin sulsullo Stretto rappresentano un atteggiamento scorretto, anticipando l'esito della valutazione di impatto ambientale prima ancora che venga svolta. Tale valutazione è sotto la responsabilità del dottor Massimiliano Atelli, capo di gabinetto del Ministro Abodi e presidente della commissione VIA. Un ministro della Repubblica non può comportarsi da '' del”. Così in una nota il co-portavoce di Europa Verde e deputato di AVS Angelo. “Ilsullo Stretto dicomporterà la demolizione di centinaia di abitazioni in un'area altamente sismica. Un progetto, resuscitato dopo 12 anni, che per essere finanziato comporterà il taglio del fondo nazionale ...