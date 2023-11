Pomezia Una lo distrae | l’altra gli ruba i soldi | 90enne derubato dopo il prelievo al bancomat

Leggi su ilfaroonline

(Di lunedì 13 novembre 2023), 13 novembre 2023– “Aiuto mi hanno deto”: è il grido disperato di un anziano che ha subito un furto aaver prelevato al. In In particolare, i carabinieri dell’Aliquota Radiomobile, impegnati in un servizio perlustrativo finalizzato alla repressione della criminalità diffusa, sono intervenuti al parcheggio dell’ufficio postale di via dei Castelli Romani, dove l’anziano signore, un, chiedeva aiuto perché era stato deto pochi istanti prima. Giunti sul posto, i Carabinieri sono riusciti a rintracciare e a fermare le due donne di etnia rom di 30 e 25 anni, gravemente indiziate del reato di furto aggravato, poi arrestate, perché sul loro conto sono stati raccolti gravi elementi indiziari in ordine al fatto che mentre una delle ...