Polo Solvay a Spinetta Marengo | chiesto il rinvio a giudizio per due ex direttori per disastro ambientale colposo

(Di lunedì 13 novembre 2023) Nell’agosto del 2022 un studio belga stabilì che “nel sangue degli abitanti di” c’erano “concentrazioni di Pfas fino a 10 volte più alte”. Oggi è arrivata la richiesta diad Alessandria per duedi stabilimento, dopo la chiusura indagini di fine dicembre 2022 sulla contaminazione delchimico alle porte della città, nel sobborgo di, contestando il reato di. La richiesta di, come conferma il procuratore capo Enrico Cieri, riguarda Stefano Bigini (dal 2008 e fino al settembre 2018 direttore di stabilimento) e Andrea Diotto (dal primo ...

Di questoè consapevole: c'è una legge regionale che consente livelli di emissioni che sono ... la prima è quella residente nell'area di Spinetta (da 0 a oltre 6 km dalchimico) e l'altra è ...

Polo Solvay a Spinetta Marengo, chiesto il rinvio a giudizio per due ex direttori per disastro ambientale… Il Fatto Quotidiano

Polo chimico: Solvay spiega l'emergenza interna Il Piccolo

Lo scorso dicembre la Procura di Alessandria aveva chiuso l’inchiesta contro la Solvay contestando a Stefano Bigini e ad Andrea ...SPINETTA MARENGO - 'Nella notte del 9 novembre, è stato dichiarato lo stato di emergenza interna allo stabilimento a seguito della contenuta fuoriuscita di vapori di un fluido di processo contenente ...