LONDRA (INGHILTERRA) - Non c'è pace per Anthony Taylor, che rimarrà per sempre nella memoria dei tifosi della Roma per il discusso arbitraggio nell'ultima finale di Europa League persa ai rigori ...

Pochettino furioso con Taylor, poi si scusa: “Ho superato il limite” ItaSportPress

Taylor, ancora caos: Pochettino furioso, minacce in campo dopo Chelsea-City Corriere dello Sport

Il tecnico dei Blues si è scagliato contro il direttore di gara al triplice fischio, ricevendo un cartellino giallo. In conferenza stampa si è poi scusato, ammettendo l'errore ...LONDRA (INGHILTERRA) - Non c'è pace per Anthony Taylor, che rimarrà per sempre nella memoria dei tifosi della Roma per il discusso arbitraggio nell'ultima finale di Europa League persa ai rigori ...