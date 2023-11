Pino Insegno | da “silurato” a “ripescato” | nuovo programma Rai per lui

Leggi su tvzap

(Di lunedì 13 novembre 2023) Personaggi Tv. Da “” a “”: quale sarà il futuro diin Rai? Il pubblico si chiede che fine farà il famoso conduttore televisivo dopo il no a “L’Eredità”., infatti, non condurrà più il noto game show di Rai Uno. Al suo posto, però, potrebbe ricevere un altroaltrettanto famoso. (Continua…) Leggi anche: “L’Eredità”, colpo di scena clamoroso: via, ecco chi arriva Leggi anche: “L’Eredità”, ecco i nomi di chi potrebbe sostituireChi èè un famoso conduttore televisivo, ma anche attore, doppiatore e comico. Ha iniziato la carriera proprio nelle ...