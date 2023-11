Pillola per la depressione post-partum | come funziona | i tempi per l’Europa

Leggi su forzearmatenews

(Di lunedì 13 novembre 2023) (Adnkronos) – Potrebbe arrivare in Ue nel 2024 la primacontro la. Negli Usa zuranolone ha ottenuto l'approvazione della Fda ad agosto. "E la nostra intenzione è ora quella di portare il farmaco anche in Europa" annuncia Christopher A. Viehbacher, presidente e Ceo di Biogen, in un'intervista all'Adnkronos Salute. "Stiamo lavorando per sottoporre la richiesta di approvazione l'anno prossimo all'Agenzia europea del farmaco Ema". Quando è arrivato il via libera negli States, c'era aspettativa tra gli esperti per il lancio di zuranolone. "La– osserva Viehbacher – è una condizione molto importante". Sottodiagnosticata e sottotrattata, ha evidenziato il manager quando c'è stato l'ok Usa. "Probabilmente colpisce più ...