Pietro Labriola | la corsa | i tatuaggi | gli orologi | e Il ritratto

Leggi su affaritaliani

(Di lunedì 13 novembre 2023) Qualcuno lo ha già definito il manager che h cambiato le sorti di Tim. Altri, più prosaicamente, ricordano che la “dottrina”, che da luglio del 2022 ha annunciato l’intenzione di scorporare le attività della rete da quelle dei servizi, è giunta a compimento. L’accordo con Kkr è fatto, e il manager pugliese ribadisce a muso duro che indietro non si torna, anche a costo di dover dimostrare le sue ragioni in tribunale. In poco meno di due anni da amministratore delegato di Tim,ha saputo imporre la sua visione industriale del colosso delle telecomunicazioni. Un gigante che è stato gravato prima da un’opa folle – la più grande mai avvenuta in Italia – che ha gravato per sempre di debito l’ex-Telecom e ha distrutto Olivetti, la più importante centrale d’innovazione del nostro Paese. Segui su affaritaliani.it