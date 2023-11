Piazzolla condannato a 3 anni | il figlio di Gina Lollobrigida | “Prove erano pesanti”

(Di lunedì 13 novembre 2023) (Adnkronos) – “Letroppoe concrete, mi aspettavo una sentenza di questo genere”. A dirlo a Bruno Vespa, ospite di ‘Cinque Minuti’, è ildiMilko Skofic, intervistato dal conduttore sulla sentenza con la quale il tribunale di Roma haa trel’ex factotum dell’attrice Andrea. Con“ci ho parlato -ha detto ildella Lollo-. Gli ho detto che doveva andarsene, che non era normale che una persona come lui facesse questo tipo di spese”. Più difficile in questi, spiega Skofic, parlare con la madre. “Più che altro io volevo parlare con mia madre”, spiega. “Ci è riuscito?”, chiede Vespa. “Poco, perché ...

... è il figlio di Gina Lollobrigida Milko Skofic, intervistato dal conduttore sulla sentenza con la quale il tribunale di Roma haa tre anni l'ex factotum dell'attrice Andrea. Con ...

Andrea Piazzolla condannato a 3 anni, l'ex factotum di Gina Lollobrigida: «Sono stato l'unico ad essersi preso ilmessaggero.it

Andrea Piazzolla condannato a 3 anni per circonvenzione, l'ex factotum di Gina Lollobrigida: “Sono l’unico ch… Repubblica Roma

Alcuni video presenti in questa sezione sono stati presi da internet, quindi valutati di pubblico dominio. Se i soggetti presenti in questi video o gli autori avessero qualcosa in contrario alla ...In realtà, io volevo solo che qualcuno controllasse le spese di Piazzolla". Ripercorrendo l'ultimo incontro in ospedale con la madre, Milko Skofic racconta di una Lollobrigida "molto emozionata".