Phila non scherza | Embiid 37+13 | e poi c' è Maxey

Miglior record della Lega dopo 8 vittorie consecutive peri 76ers. Embiid e Maxey inarrestabili. Guarda gli highlights della partita contro i ...

NBA, risultati della notte: Philadelphia miglior record, Houston sorprende Denver Sky Sport

NBA, Maxey fa impazzire Phila e fa dimenticare Harden, che ai Clippers per ora sa solo perdere Virgilio Sport

Dimostrando di essere sulla strada buona per diventare un all star, e facendo ricredere chi sosteneva che Phila ormai non sarebbe più stata una squadra degna di essere considerata un contender. Maxey ...Durissimo sfogo dell'allenatore dopo la sconfitta interna contro Memphis, il quinto ko consecutivo per i Clippers. Lue si è soffermato soprattutto sulla mancanza di ritmo ed energia della squadra.