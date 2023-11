Pfas | in aula i racconti dei cittadini dimenticati dalla Regione Veneto | “Convivo con la paura” | “mi sono sentita una cavia” | “chissà quanto mi resta” – le storie

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 13 novembre 2023) “Nel sangue mi è stato riscontrato un valore di 280 nanogrammi di Pfoa per millilitro, quando il limite massimo è di 8 nanogrammi. Quindi una quantità superiore di 35 volte. Era il 2018 quando lami ha convocato per il primo screening a cui sarebbero dovuti seguire visite ed altri esami. Invece non mi hanno più chiamato. Ho sollecitato inutilmente. Nulla. Ho dovuto arrangiarmi, prenotare gli esami in proprio e pagare tutto di tasca mia. Quando misposato, assieme a mia moglie siamo fuggiti‘zona rossa’, la più inquinata deldalle emissioni della Miteni. Dopo cinque anniancora in attesa che lami chiami per il secondo screening, come è previsto dai protocolli”. Antonio (il nome è di fantasia) ha meno di quarant’anni, è un ...