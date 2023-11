Pescara-Rimini | Serie C | diretta tv | probabili formazioni | pronostici

(Di lunedì 13 novembre 2023)è una partita valida per la tredicesima giornata del girone B diC e si gioca lunedì alle 20:45:e streaming gratis. Il successo in Coppa ItaliaC con il Pineto, battuto 1-0 all’Adriatico, per riprendere la corsa verso il primo posto. Ildi Zdenek Zeman deve voltare pagina al più presto dopo le tre sconfitte consecutive con Torres, Recanatese e Carrarese che l’hanno fatto scivolare in sesta posizione, a -10 dal primo posto. Milani (Instagramcalcio1936)Perdere ulteriore terreno potrebbe essere deleterio per un club costruito per puntare alla promozionedopo la beffarda eliminazione patita contro il Foggia negli scorsi playoff. L’esperto tecnico boemo e i suoi uomini vanno ...

Le informazioni sulla data, l'orario, la diretta tv e lo streaming di, match valevole per la tredicesima giornata del campionato italiano di Serie C 2023/2024 . Il, se vuole mantenere l'ambizione e la voglia di arrivare in alto in classifica ...

Pronostico Pescara-Rimini, per le quote Zeman super favorito Tuttosport

Pescara-Rimini, la vigilia di Emanuele Troise News Rimini

L'allenatore boemo affronta la vigilia del match col rimini a modo suo: vino, fisarmonica e arrosticini ...Pescara-Rimini è una partita valida per la tredicesima giornata del girone B di Serie C e si gioca lunedì alle 20:45: pronostici e streaming gratis. Il successo in Coppa Italia Serie C con il Pineto, ...