Periodo di formazione e prova per i docenti neoassunti e per il passaggio di ruolo Attività formative per l’a s 2023-2024 | scarica “Registro osservazioni peer to peer”

(Di lunedì 13 novembre 2023) L’immissione in(a vario titolo definito) di un consistente numero di personale docente, avvenuto all’inizio dell’anno scolastico, disegna una rilevante opportunità per il nostro sistema educativo e un arricchimento globale in termini di risorse umane e di professionali. Per il conseguimento delle finalità di tale operazione, è necessario che le consequenziali iniziative die di sostegno conducano in maniera significativa iindie diin servizio nella comunità professionale di prima assegnazione, la quale in maniera opportuna possa riceverli e valorizzarli incoraggiandone il pieno inserimento. Il modello diper i...