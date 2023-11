Percorso netto da una sosta all’altra | l’Inter piega il Frosinone e si presenta in testa al cospetto della Juve

Leggi su sportface

(Di lunedì 13 novembre 2023) Miglior attacco, miglior difesa, una delle miglior partenza dell’era dei tre punti, e poi otto reti inviolate su dodici partite per Sommer, tante quante quellescorsa intera stagione di Onana in ventiquattro partite. In poche parole, è euforia in casa Inter per una squadra che rimane in vetta, soffre ma alla fine chiude la pratica e in questo modo arriverà davanti allantus – ballano due punti – allo scontro diretto dopo la pausa per le nazionali. A proposito: da, è: solo vittorie in Serie A tra lo stop di inizio ottobre e questo di novembre, più le due vittorie di Champions che hanno regalato il pass per gli ottavi con largo anticipo. Una squadra che ormai sa solo vincere e che proprio come i bianconeri dopo aver perso col Sassuolo ha capito ...