(Di lunedì 13 novembre 2023) Il Centro StraS delperdipropone (in fase di accreditamento iniziale) setteformativiper settedi: L'articolo .

... potrà inserirsi in prima fascia GPS con riserva 12:35 Mi spiegate questi 3 punti aggiuntivi che verrebbero dati a chi è specializzato sul sostegno 13:52 Richiesta 150 ore e: ...

Percorsi abilitanti, docenti potranno scegliere le Università telematiche Ultime news Orizzonte Scuola

Percorsi abilitanti 60 e 30 CFU, per quali classi di concorso li ha richiesti l’Università per Stranieri di Siena Orizzonte Scuola

“Nelle more dei percorsi abilitanti, quando verranno risarciti i partecipanti” È questa la domanda posta questa mattina dalla Uil Scuola Rua al Ministero dell’Istruzione e Merito in una lettera ...L’area della rete Bari social book si arricchisce con nuovi libri in ligua francese, araba e inglese donati dalla biblioteca metropolitana De Gemmis e ...