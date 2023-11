“Perché sono uscita dalla casa” Anita esce dal Grande Fratello per ore | poi confessa

Leggi su caffeinamagazine

(Di lunedì 13 novembre 2023) Nelle scorse oreOlivieri si è assentatadelfacendo preoccupare i concorrenti e creando numerose teorie sui social. Il mistero si è infittito quando Massimiliano Varrese ha confidato a Ciro Petrone di aver trovato il microfono della gieffina sul divano e di non averla trovata da nessuna parte, neanche nel confessionale. “Non è nemmeno in confessionale e il microfono suo è qui. Non so, ho paura che sia successo qualcosa. Secondo te cosa è successo?“, ha detto l’attore all’ex volto di Temptation Island dopo aver notato l’assenza di. Sui social i telespettatori hanno ipotizzato di tutto e ovviamente hanno fatto riferimento anche alla sua ‘amicizia’ con uno degli autori del...