Perché è perfetto per la politica | Giuseppe Conte umiliato da Beppe Grillo

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 13 novembre 2023) Fabio Fazio lo presenta così: «Sono dieci anni che non va in televisione». E in effetti si capisce subito cheè arrivato carico. Ha un arretrato di temi, battute, attacchi, paradossi da smaltire. Ne ha per quasi un'ora. All'inizio, al conduttore di Che tempo che fa (Nove), consegna una campanella: «Così se esagero puoi fermarmi». Ma non si ferma più. Questo, più o meno, è lo stenografico del suo show. Discorsi che si sovrappongono, altri lasciati a metà. Inutile mettere ordine. «Io sono il peggiore», esordisce, «e sono d'accordo con chi mi critica. Ho peggiorato questo paese, non è una battuta. Tutti quelli che ho mandato a fanculo oggi sono al governo. Sono un anziano, sono un po' rallentato. Sono venuto a capire che devo fare, se continuare o no». Alla fine il pubblico in studio gli suggerisce di lasciar perdere ...