Perché Biden e Xi discuteranno anche di AI e armi robotiche? Risponde Vanberghen

(Di lunedì 13 novembre 2023) In quello che potrebbe essere uno degli sviluppi più significativi del loro faccia a faccia, i leader di Stati Uniti e Cina, Joee Xi Jinping, potrebbero uscire dall’incontro di mercoledì 15 novembre a San Francisco (nella cornice del vertice della Asia Pacific Economic Cooperation) con un accordo innovativo per vietare l’uso dell’Intelligenza artificiale negli armamenti robotizzati, come i droni, e nel controllo e dispiegamento di testate nucleari. Stando ad alcune indiscrezioni di stampa, i pericoli di un uso non regolamentato dell’intelligenza artificiale (AI) saranno al centro delle discussioni facendo eco al recente summit di Bletchley Park (e relativa dichiarazione di responsabilità congiunta tra i vari partecipanti) e dimostrando che la tematica è al centro delle preoccupazioni sugli equilibri futuri tra le potenze globali. Entrambe le nazioni hanno ...