Pedullà | «De Laurentiis è indifendibile | ha sfasciato il Napoli ma nessuno lo critica»

Leggi su ilnapolista

(Di lunedì 13 novembre 2023) . Cosa scrive Alfredosul suo sito. Il giocattolo delsi era rotto a giugno, esattamente a metà giugno, quando dopo un casting infinito e fantasioso per la panchina era stato scelto Rudi Garcia. Ci eravamo permessi di parlare di giocattolo rotto, si erano impermalositi in tanti, ora lo fanno tutti. Con il senno del poi è troppo semplice e anche ridicolo. Il giocattolo si rompe quando perdi tanti pezzi importanti, almeno tre, e pensi di poter fare tutto tu. Il Re Sole, il Re Mida: ora mi metto io al comando della corsa e gli faccio vedere come si può continuare a vincere… Prosegue: Aurelio Deè più colpevole di tutti, talmente colpevole che diventa. E poca importa il fatto che sia scortato da vassalli compiacenti, mai una domanda scomoda, mai una ...