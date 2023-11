Parla il senatore leghista papà della nuova Miss Italia Francesca Bergesio | “Credo sia un passo avanti nella sua vita personale”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 13 novembre 2023)è la. La 19enne è figlia delLega Giorgio Maria, membro ancheComione di vigilanza Rai. “Ero lì quando hanno pronunciato il suo nome e quasi non ci credevo. Sinceramente non pensavo a questo risultato, non perché non potesse farcela ma non ci avevo mai pensato. Sono contento per lei.sia unsuae un punto di partenza per qualunque strada sceglierà d’ora in poi”, il commento del politico. E ancora: “studiava al liceo classico Umberto I di Torino e l’hanno inta a ...