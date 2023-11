Paolo Troccola ucciso in casa a coltellate | c' è la svolta

(Di lunedì 13 novembre 2023) "Sono stato io a uccidere". Il 21enne Emanuele Carella, in carcere da venerdì scorso per l'omicidio dell'operaio pugliese, morto quella notte in un'abitazione a Niviano, in provincia di Piacenza, avrebbe confessato di essere l'autore del delitto. Il giovane, coinquilino e collega...

Emanuele Carella, 21 anni, ha confessato l'omicidio del collega, 56 anni. I due operai condividevano un appartamento in via Monti, a Niviano, insieme a un terzo collega. Quest'ultimo, la sera del 9 novembre, era rientrato in casa e aveva trovato ...

