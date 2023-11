Pallanuoto | la Pro Recco vince sempre De Akker battuta 17-7 nel posticipo

Leggi su oasport

(Di lunedì 13 novembre 2023) Non si ferma la corsa della Pronel campionato di Serie A1, in una stagione al momento condita solo da vittorie per i campioni di tutto. Recenti trionfatori della Supercoppa Europea, i liguri sono scesi in acqua per ildella settima giornata. In casa netto successo sul DeTeam per 17-7 con le triplette di Cannella e Younger a spiccare. Settimo successo in altrettanti incontri in un campionato che si preannuncia una passeggiata di salute, almeno nella regular season. PRO-DETEAM 17-7 PRO: M. Aicardi, M. Del Lungo, M. Iocchi Gratta 2, G. Cannella 3, A. Younger 3, A. Fondelli 1, N. Presciutti 1, G. Echenique 2, F. Condemi 2, K. Kakaris 1, Aicardi 1, B. Hallock 1, T. Negri, G. Rossi. All. Sukno DETEAM: S. Santini, N. Mengoli ...