Palermo | tredicenne si toglie la vita Inchiesta per istigazione al suicidio | “Vittima di bulli | deriso anche per l’orientamento sessuale”

(Di lunedì 13 novembre 2023) Un ragazzo di 13 anni si è suicidato nella sua abitazione a. La Procura dei minori ha aperto un’peral: il sospetto è che il giovane sia statodismo. Questa circostanza è emersa in particolare dalle chat di alunni e genitori della scuola media che il 13enne frequentava. Secondo quanto appreso finora dall’agenzia Ansa il ragazzo è statodeiin più occasioni: è stato– sempre secondo queste prime informazioni da verificare – per il suo presunto orientamento. Ilè avvenuto sabato sera: il giovane ha atteso che i genitori uscissero da casa. Quando è stato scoperto esanime, è partito l’allarme al 118 ma all’arrivo ...

Un ragazzino di 13 anni, alunno di una scuola media nel centro di, si è tolto la vita nella casa dove abitava con i genitori che lo scorso sabato sera, quando ...sanitari del 118 il...

Palermo, tredicenne si toglie la vita: forse vittima dei bulli Corriere della Sera

Palermo, tredicenne si toglie la vita: era stato vittima di bullismo. Indaga la procura La Repubblica

È dedicata a Mario Bellini la copertina di Design Repubblica in edicola da mercoledì 15 di dicembre. Un maestro del design italiano che, lungi dal cedere a celebrazioni e memorie, racconta in ...Martedì in Fiera la sfida all'Olimpia in Eurolega, mentre la Effe vince contro Cento l'ottava di fila e riempie il PalaDozza: 5.500, tutto esaurito ...