Palermo | 13enne si suicida | bullizzato perché gay?

(Di lunedì 13 novembre 2023) Pubblicato il 13 Novembre, 2023 Un ragazzino di 13 anni di, che frequentava la scuola media Vittorio Emanuele Orlando, si è tolto la vita sabato scorso probabilmente in seguito ad una serie di attacchi di bullismo. Come riporta Lapresse il ragazzino si èto impiccandosi nella casa dove abitava con i genitori, che erano usciti e che hanno fatto la tragica scoperta al loro rientro. Sul posto sono sopraggiunti i sanitari dell’1-1-8, che purtroppo hanno solo potuto constatare il decesso del ragazzino. I carabinieri e la procura avrebbero già avviato un’indagine per istigazione al suicidio. L’ombra del bullismo dietro al suicidio Dalle prime indiscrezioni è emerso che ilsarebbe stato vittima di continui attacchi di bullismo per il suo orientamento sessuale. Come riporta Fanpage, sarebbero stati sequestrati ...