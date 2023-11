Pace tra Mahmood e Malgioglio da Fiorello

Leggi su davidemaggio

(Di lunedì 13 novembre 2023) Viva Rai2fatta tra, ospite quest’ultimo della puntata odierna di Viva Rai2. Nuovamente in veste di “pacificatore”, come si è definito lui stesso,riporta il sereno tra il giudice di Tale e quale e il cantante, come aveva già fatto la scorsa settimana tra Totti e Spalletti. Solo qualche giorno fa, Cristianosi era detto infuriato per il nuovo singolo diCocktail d’amore, intitolato proprio come un suo brano portato al successo da Stefania Rotolo. Così stamattina, mentreera ospite del programma (dove ha anche offerto una performance stile Sister Act),, dopo aver tirato fuori il finto romanzo di“Come fare incazzare”, ha ...