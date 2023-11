Outlast - Gioco di squadra

(Di lunedì 13 novembre 2023) è una serie con dure gare di sopravvivenza in cui sedici lupi solitari devono affrontarsi a vicenda nella selvaggia natura dell'Alaska per cercare di accaparrarsi il milione di dollari in palio. In questospietato c'è una sola regola: per vincere dovranno giocare...

Anche l'accompagnamento sonoro è riuscitissimo e sebbene ilsi possa definire più mystery che non un vero e proprio horror in stile( Voto: 7.5 - Recensione ) o Layers of Fear ( Voto: 6.

The Outlast Trials: in arrivo un nuovo update Hynerd.it

The Outlast Trials si aggiorna con l'arrivo di Halloween: trailer e novità Multiplayer.it

Festeggia Halloween con le offerte di CDKeys: decine di fantastici giochi a tema sono disponibili con uno sconto speciale.Domani è il giorno di Halloween, ma non avete nulla da fare Ecco quali sconti recuperare se siete a casa e volete videogiocare in soli o in compagnia.