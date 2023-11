Ottavi Coppa Italia Serie C | gli accoppiamenti | gare tra il 28 e il 30 novembre

Attraverso una nota ufficiale pubblicata sul proprio sito la Lega Pro ha reso noti gli accoppiamenti per glidi finale dellaItalia Serie C . Di seguito il programma completo: Gruppo A Gara 01 PADOVA - LUMEZZANE Gara 02 L. R. VICENZA - TRIESTINA Gruppo B Gara 03 LUCCHESE - JUVENTUS NEXT GEN Gara ...

Tabellone Coppa Italia 2023/2024: tutti gli accoppiamenti di ... Eurosport IT

Coppa Italia, il tabellone degli ottavi di finale: date e orari Corriere dello Sport

In Turchia è andata di scena la prima prova di Coppa della stagione 2023/2024 ... bloccata sul punteggio di 15/12 per il modicano. Agli ottavi di finale l’avversario era il polacco Siess, che si ...La Lega Pro ha comunicato gli accoppiamenti degli ottavi di finale della competizione. Anche questo turno si disputerà con la formula della gara secca ...