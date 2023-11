Ospedali fuori servizio Hamas | “Tutti inutilizzabili nel nord di Gaza Oms | Il mondo non può restare in silenzio

Ha combattuto fino alla fine', ha detto la donna ai cronistidall'ospedale in cui era ... Si conclude così un nuovo caso di braccio di ferro tra giustizia, famiglia eriguardo al destino ...

Ospedali fuori servizio. Hamas: “Tutti inutilizzabili nel nord di Gaza ... L'HuffPost

Gaza, Oms: ospedali fuori uso con centinaia di pazienti “intrappolati ... PRIMAPRESS - Agenzia Stampa Nazionale

Casa Bianca: “Negoziati in corso”. Biden chiama l’emiro del Qatar: “Lavorare al rilascio degli ostaggi e per gli aiuti umanitari”. Il direttore dell’ospedale Al-Shifa: “Sale operatorie fuori uso, chi ...Il giovane è stato soccorso e trasportato in ospedale durante un confronto alle vetrate divisorie con la curva Sud romanista. Non è grave ma sarà denunciato. In mattinata scontro evitato a ponte Milvi ...