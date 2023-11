Osimhen | annuncio sul futuro | il Napoli trema davvero

Leggi su rompipallone

(Di lunedì 13 novembre 2023) Il centravanti del, Victor, si è concesso ad un’intervista nella quale ha parlato anche dei suoi piani futuri. In questo momento la stagione delsta vivendo un periodo molto complicato. I recenti risultati deludenti hanno reso il clima attorno alla formazione azzurra molto pesante e in questa sosta per le Nazionali tanti tifosi sperano che possa esserci un avvicendamento in panchina. Sono moltissimi infatti i tifosi partenopei che chiedono a gran voce l’esonero di Rudi Garcia e l’arrivo di una nuova guida tecnica con molti allenatori famosi che sono stati indicati come vicini alla panchina azzurra nelle ultime ore. Il presidente Aurelio De Laurentiis sembra non aver ancora preso una decisione definitiva in merito ma sono attesi sviluppi nelle prossime ore. Nel frattempo ad allertare ulteriormente i tifosi del ...