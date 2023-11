Orrore giudiziario

Leggi su nicolaporro

(Di lunedì 13 novembre 2023) Uno dice: “Certe cose accadono solo in Italia”. E invece no. Avete presente António Costa, ex primo ministro socialista del Portogallo, travolto solo pochi giorni fa da uno scandalodi portata mastodontica e costretto alle dimissioni dal solito circo mediatico e? Ecco. C’è stato un errore. Veniale, dicono i magistrati. Tragicomico, ribattiamo noi. I pm hanno “sbagliato una trascrizione del nome”, prendendo fischi per fiaschi: quello indicato nei nastri non era il premier, ma il quasi omonimo António Costa Silva, ministro dello Sviluppo economico. Lorsignori in toga “hanno riconosciuto l’errore” bontà loro, intanto però Costa s’è dimesso, le Camere sono state sciolte e il sistema politico ne è uscito terremotato. Dove abbiamo già visto questa scena? Inutile rivangare il passato italiano. Ma qui siamo ai limiti della fantascienza ...