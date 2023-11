Oriana Marzoli in ospedale? L’ultima live di Daniele | il messaggio straziante e la richiesta – VIDEO

Leggi su blogtivvu

(Di lunedì 13 novembre 2023)Dal Moro si sono lasciati e stanno soffrendo del distacco in maniera “tossica” e poco produttiva per la loro salute mentale.indi: scoop e richieste Tra ripicche, frecciatine, attacchi ed insulti, i due stanno chiudendo questa relazione nel peggior modo possibile.Dal Moro ha... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.