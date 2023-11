Ora l’esonero è UFFICIALE | arrivato il comunicato

Leggi su rompipallone

(Di lunedì 13 novembre 2023) Salta un’altra panchina in Italia dopo le deludenti prestazioni. Il comunicato del club ufficializza la fine dei rapporti con l’allenatore Da sempre le soste per le nazionali rappresenta per le squadre di club un’opportunità per tirare le somme e per capire in quale strada proseguire e se necessario prendere qualche drastica scelta. Senza dubbio in attesa degli impegni dell’Italia di Luciano Spalletti, che decreteranno se gli Azzurri saranno qualificati ai prossimi Europei o se dovranno giocare i playoff, la vicenda che più sta tenendo banco è quella relativa alla panchina del Napoli. È ormai questione di ore per il comunicato deldi Rudi Garcia con l’ex Juventus Igor Tudor che sembra ad un passo dal sedersi sulla panchina dei campioni d’Italia. In attesa però del comunicatoda parte dei Partenopei, è arrivato un altro comunicato ...