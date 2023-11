OnePlus 10T 5G | ottima offerta pre-Black Friday 2023 su Amazon

(Di lunedì 13 novembre 2023) Qualora foste propensi a cambiare smartphone Android, ma non volete spendere tanto, quest’oggi vi suggeriamo di dare un’occhiata suall’del10T 5G, che vi porterete a casa con uno sconto del 9% al prezzo di 415 euro (invece di 457 euro di listino). Il device, in versione europea, opzione di colore Moonstonee capacità di memoria interna da 128GB, è venduto da terzi ma spedito dall’e-commerce stesso. La disponibilità è immediata, la consegna non prevede costi aggiuntivi e, per i clienti Prime, l’eventuale reso è gratuito. Inoltre, avrete la possibilità di pagarlo anche a rate a tasso zero con Cofidis, questa opzione di acquisto è valida fino al 29 dicembre. Il10T 5G misura 163×75.4×8.8mm per 204gr. di peso; presenta ...

Anche periniziano i test di Android 14 : la prima Open Beta di OxygenOS 14 è stata distribuita nelle scorse ore in India. Per ora sono ammessi solo 5.000 utenti, e naturalmente si rivolge solo alla ...

OnePlus 10T 5G: a 415€ è da comprare IMMEDIATAMENTE Telefonino.net

Da oggi OFFERTISSIMA per lo smartphone OnePlus 10T su Amazon! HTML.it

Se siete alla ricerca di un nuovo smartphone di punta Android ma non volete spendere troppo, oggi vi consigliamo l’ottimo Oneplus 10T 5G, un prodotto eccezionale che vanta prestazioni inarrivabili per ...Don't miss out on the chance to save $150 on one of the best Android phones – OnePlus 11 – ahead of Black Friday.