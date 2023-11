Olimpiadi | Berlino sogna i Giochi 2036 | 100 anni dopo Jesse Owens

Leggi su agi

(Di lunedì 13 novembre 2023) AGI - "Sosteniamo fermamente l'idea e riteniamo brillante il piano per una candidatura nazionale, la città è pronta e sarà un'opportunità eccezionale per presentare al mondo una nuova immagine della Germania". Con queste parole dette dal sindaco di, Kai Wegner, la capitale tedesca può iniziare are di ospitare la sua seconda Olimpiade della storia. Il primo cittadino diha parlato oggi al forum del Comitato olimpico tedesco esprimendo con fermezza anche il suo sostegno alla candidatura., infatti, potrebbe essere la sede deiolimpici e Paralimpici estivi del(36esima edizione) a 100esatti da quelli che passarono alla storia per le quattro medaglie d'oro vinte nell'atletica leggera (100, 200, lungo e staffetta 4x100) dallo ...