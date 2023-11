Odio il Natale | prime foto dalla stagione 2 della serie con Pilar Fogliati in uscita su Netflix

Disponibile a partire dal 7 dicembre. E' in arrivo, su Netflix, la seconda stagione di "il". La serie, prodotta da Lux Vide, società del Gruppo Fremantle, sarà disponibile nei Paesi in cui il servizio è attivo a partire dal 7 dicembre. Gianna, interpretata da Pilar Fogliati, ...

Odio il Natale, a dicembre la seconda stagione su Netflix Agenzia ANSA

“Odio il Natale”, la data di uscita della seconda stagione Tv Sorrisi e Canzoni

Disponibile a partire dal 7 dicembre. E' in arrivo, su Netflix, la seconda stagione di "Odio il Natale". La serie, prodotta da Lux Vide, società del Gruppo Fremantle, sarà disponibile nei Paesi in cui ...Redattrice laureata in 'Lettere Moderne'. Appassionata di Scrittura, Arte, Viaggi e Serie tv." La seconda stagione di Odio il Natale, con protagonista Pilar Fogliati, è in arrivo su Netflix. Netflix ...